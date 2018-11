Trump quer chegar a acordo com a China na cimeira do G20

O presidente Donald Trump quer chegar a um acordo comercial com o presidente chinês, Xi Jinping, durante a cimeira do G20, que se realiza na Argentina no final do mês. A notícia é avançada pela ”Bloomberg”, esta sexta feira, 2 de novembro, que cita quatro fontes conhecedoras do assunto.

A pressão para um possível acordo com a China foi motivado pelo telefonema do presidente Xi esta quinta-feira. Donald Trump, na rede social Twiter, descreveu a conversa entre os dois como “longa e muito boa” e que as discussões sobre o comércio entre os dois países estavam “a avançar bem”.

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea!

