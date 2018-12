Trump sobre a detenção de Michael Cohen: “Ele era advogado, é suposto saber a lei”

Um dia depois de o ex-advogado do presidente norte-americano ter sido condenado a três anos de prisão, Donald Trump manifestou-se em três tweets, dizendo que Michael Cohen declarou-se culpado para “envergonhar o presidente e obter uma sentença de prisão muito reduzida”.

….guilty even on a civil basis. Those charges were just agreed to by him in order to embarrass the president and get a much reduced prison sentence, which he did-including the fact that his family was temporarily let off the hook. As a lawyer, Michael has great liability to me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018

Apesar de Michael Cohen ter admitido, perante o tribunal de Nova Iorque, que Trump forçou-o a “seguir o caminho da escuridão e não da luz” e que assume “total responsabilidade por todos os atos” de que é acusado, acrescentando que a sua fraqueza “foi a lealdade a Trump”, o presidente nega todas as declarações.

Na rede social, o presidente sublinhou nunca ter incentivado o ex advogado a quebrar a lei, e relembra que ”ele era advogado, é suposto saber a lei”.

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called “advice of counsel,” and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018

Segundo o “The Washington Post”, estão em causa múltiplos crimes, incluindo mentir ao Congresso sobre um possível acordo negocial com Trump em Moscovo e comprar o silêncio duas mulheres – atriz pornográfica Stormy Daniels e a modelo da Playboy Karen McDougal – que, durante a campanha presidencial de 2016, alegaram ter mantido relacionamentos íntimos com o então candidato republicano. Michael Cohen irá cumprir uma sentença de três anos a partir de abril 2019.

Mais tarde, durante a manhã desta quinta-feira, 13 de dezembro, Trump analisou o caso de Michael Flynn, o conselheiro formal de segurança nacional do presidente, que admitiu ser culpado de mentir ao FBI sobre seus contatos com o embaixador russo nos EUA. “Eles querem assustar todos e inventar histórias a partir dos mais pequenos mal-entendidos”, disse Trump, referindo-se ao tratamento das testemunhas pelo conselho especial na investigação atual.

They gave General Flynn a great deal because they were embarrassed by the way he was treated – the FBI said he didn’t lie and they overrode the FBI. They want to scare everybody into making up stories that are not true by catching them in the smallest of misstatements. Sad!…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018