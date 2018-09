Tudo o que precisa de saber sobre crédito hipotecário (sem precisar de ir ao banco)

Um empréstimo hipotecário é um tipo de crédito no qual o devedor coloca um bem (normalmente, um imóvel, mas pode ser outro bem) como garantia de pagamento.

Quando se solicita um financiamento para comprar casa, normalmente o mesmo é realizado com recurso ao crédito hipotecário, uma vez que o devedor coloca a habitação que está a adquirir como garantia, ficando a mesma hipotecada ao banco até ao término do prazo do empréstimo. O mesmo acontece com os empréstimos para aquisição de terreno para construção ourealização de obras numa casa.

Outro exemplo de crédito hipotecário reside no crédito automóvel através do qual o banco normalmente faz uma reserva de propriedade sobre a viatura.

Note-se que o bem imóvel ou outro a hipotecar pode até nem pertencer ao consumidor que solicita o crédito, podendo ser propriedade de terceiros, desde que estes se mostrem de acordo.

A hipoteca constitui-se, no fundo, como uma segurança para a instituição credora que assim se reserva o direito de ficar com o bem hipotecado para si em caso de incumprimento do devedor (ou seja, se este deixar de liquidar a mensalidade do empréstimo).