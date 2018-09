Turismo em Angola rendeu 30,3 milhões de euros ao Estado em 2017

As receitas do turismo em Angola renderam ao Estado 10.000 milhões de kwanzas (30,3 milhões de euros) em 2017, tendo metade desse valor sido atingido já no primeiro semestre deste ano, indicou hoje fonte oficial em Angola.

Segundo o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas (GEPE) do Ministério da Hotelaria e Turismo de Angola, Mário dos Santos, citado hoje no Jornal de Angola, o setor do Turismo em Angola representa 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

As receitas de 2017, porém, representaram um decréscimo de 2.000 milhões de kwanzas (seis milhões de euros) em relação a 2016, quando o setor gerou 12 mil milhões de kwanzas (36,3 milhões de euros), facto que o diretor do GEPE atribuiu à “precária situação económica” que o país atravessa.