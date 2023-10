Em setembro registou-se no turismo 3,2 milhões de hóspedes e 8,2 milhões de dormidas.

31 Outubro 2023, 11h28

O turismo registou, em setembro, uma subida de 9% e de 6,7%, nos hóspedes e nas dormidas, para os 3,2 milhões e 8,2 milhões, face ao período homólogo, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O crescimento das dormidas ficou a dever-se ao aumento nos mercados não residentes (+11,3% para 5,9 milhões), tendo as dormidas de residentes registado um decréscimo (-3,3% para 2,3 milhões)”, diz o INE.

Nos mercados externos o maior crescimento foi para o Canadá e os Estados Unidos com 33,7% e 23,7%. A Áustria teve uma subida de 21,5%.

Os dados do INE referem que todas as regiões do país tiveram subidas nas dormidas, sendo as “mais expressivos no Norte (+13,5%), no Centro (+12,3%) e na Região Autónoma dos Açores (+9,8%)”.

No que diz respeito à ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico registou-se uma subida de um ponto percentual (p.p.), em setembro, para os 57,3% em termos de taxa líquida de ocupação-cama. Registou-se uma subida de 1,3 p.p. para os 69,2% na taxa líquida de ocupação-quarto.

“Em setembro, 14,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (10,4% em agosto)”, diz o INE.

No terceiro trimestre houve um aumento de 3,2% nas dormidas, devido à subida de 7,2% nas dormidas de não residentes, enquanto que o mercado doméstico quebrou 4,4%.