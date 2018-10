Turquia volta a atacar curdos na Síria

Um dia depois da cimeira que juntou Recep Erdogan, Vladimir Putin, Angela Merkel e Emmanuel Macron numa tentativa de chegarem a um entendimento comum para o lançamento de um programa de pacificação da Síria – onde morreram cerca de 360 mil pessoas – Ancara bombardeou grupos de curdos em território sírio.

Na cimeira o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sublinhou a determinação dos quatro líderes em “trabalhar em conjunto para criar condições conducentes à paz e à segurança”, bem como o compromisso com a “integridade” da Síria e da sua unidade política. Mas Ancara parece mais preocupada com a sua própria segurança e um dia depois daquelas palavras o exército turco bombardeou as posições das Unidades de Proteção do Povo (YPG) no norte da Síria.

Considerada como uma organização terrorista por Ancara, de acordo com a agência de notícias estatal turca Anadolu, a artilharia do país bombardeou posições da YPG na margem leste do Eufrates, a oeste de Kobane. Esses bombardeamentos turcos tiveram como alvo abrigos e trincheiras do YPG numa colina na aldeia de Zur Maghar, localizada na margem oriental do Eufrates, em frente à cidade de Jarablous. A agência afirma que a artilharia turca respondeu a um ataque oriundo daquela área.

O ataque acontece depois de o presidente turco ter ameaçado repetidamente, nos últimos dias, lançar uma ofensiva a leste do Eufrates após duas operações anteriores a oeste daquele rio. Na sexta-feira, Erdogan emitiu um “último aviso” ao YPG.

O YPG faz parte de uma coligação árabe-curda, as Forças Democráticas da Síria (SDF), que é apoiada pelos Estados Unidos para combater o Daesh, luta em que conseguiu distinguir-se como um dos mais bem sucedidos.

Mas Ankara vê o YPG como o braço da extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na Síria, um grupo que combate em solo turco desde 1984. O apoio dos Estados Unidos ao YPG é um dos principais pontos de discórdia entre Ancara e Washington, dois aliados da NATO cujas relações se deterioraram desde 2016.

Uma ofensiva turca em grande escala a leste do rio Eufrates poderia agravar ainda mais as tensões entre os dois países, que atingiram o pico da discórdia durante o verão passado. Nos últimos meses, a Turquia ameaçou repetidamente atacar a cidade de Minbej, mantida pelo YPG e onde militares dos Estados Unidos também se encontram. Para aliviar as tensões, a Turquia e os Estados Unidos estão agora conduzindo patrulhas coordenadas.

A Turquia teme que o estabelecimento de um Estado curdo na sua fronteira galvanize as ambições separatistas no seu território. Desde 2016, o exército turco lançou duas ofensivas no norte da Síria, a oeste do Eufrates, para impedir a junção de diferentes áreas controladas pelo YPG.