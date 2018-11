Tusk confirma acordo entre Reino Unido e União para o Brexit

O texto discutido quarta-feira entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, foi agora assinado como acordo de princípio, ao nível dos negociadores, e aceite oralmente a nível político, segundo informou Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu. Para se tornar definitivo, o texto deve agora ser assinado por todos os líderes políticos, o que acontecerá numa cimeira extraordinária da União. O Reino Unido deixa de fazer parte da União Europeia no dia 29 de março.

Entretanto, um pouco por toda a Europa, o acordo está a ser observado como uma peça que demonstra que a União Europeia saiu vencedora do embate com o Reino Unido. De facto, os britânicos, ao contrário do que imaginavam – que iriam ter ‘mãos livres’ para determinar o seu próprio futuro a partir de abril do próximo ano – vão continuar a estar vinculados à União.

O acordo do Brexit – pelo menos o que está em cima da mesa – é menos de saída e mais permanência num limbo que os negociadores vão agora tentar preencher. Segundo os jornais, os eurocéticos um pouco por toda a Europa não apreciam propriamente o que está a passar-se com o Reino Unido. Mas os europeístas contra-argumentam que, se fosse fácil, isso iria incentivar outros governos eurocéticos a ponderar seriamente a saída.

Aliás, argumentam ainda, o chefe das negociações por parte de Bruxelas, o francês Michel Barnier, disse desde o início que o mandato que lhe tinham proposto era de ser duro com Londres e não apaziguador. Quem sai deve pagar cara a sua decisão.

Talvez seja este endurecimento desde o início que está a desmotivar outras iniciativas semelhantes ao Brexit. O caso italiano continua a ser o mais preocupante. Ainda esta semana, numa entrevista ao jornal espanhol ‘El Pais’, o ministro do Trabalho e vice-primeiro-ministro Luigi di Maio, disse quer a Itália não vai permitir a “carnificina social” que Bruxelas quer impor ao país a propósito do Orçamento de Estado para 2019.

Mas o certo é que, desde as eleições, e numa altura em que a Comissão temia que o governo populista pudesse avançar para um referendo sobre a permanência de Itália, a resposta foi precisamente a contrária: o partido de di Maio assegurou que não estava interessado em retirar o país do agregado – e, apesar de o líder da Liga, Mateo Salvini, se ter subtraído a semelhante jura, o assunto parece ter ‘morrido’ por ali.