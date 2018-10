Twitter perde 9 milhões de contas mas sobe lucros, para 789 milhões de dólares

O Twitter reverteu os prejuízos de 21 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) e apresentou esta quinta-feira lucros acima do esperado pelos analistas – um ganho de 1,02 dólares por ação.

A rede social lucrou 789 milhões de dólares (aproximadamente 693 milhões de euros) e teve uma subida de 29% nas receitas, comparativamente com o período homólogo, para quase 758 milhões de dólares (cerca de 666 milhões de euros), acima das previsões dos especialistas consultados pela Reuters, que calculavam 702 milhões de dólares (616 milhões de euros).

Ainda assim, a rede dos tweets perdeu nove milhões de contas de utilizadores neste período de análise, o que para a empresa é bom sinal. No terceiro trimestre de 2018 contabilizaram-se 326 milhões de utilizadores ativos médios mensais, menos do que os 335 milhões nos três meses anteriores.

O Twitter justificou a queda na contagem mensal com o caminho que tem percorrido para ‘limpar’ a rede social e com os esforços reunidos para estar em conformidade com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).