Twitter prepara-se para lançar serviço de subscrição

O Twitter listou na sua plataforma um novo serviço de assinatura, o ‘Twitter Blue’, numa indicação de que a rede social está a preparar-se para testar a nova funcionalidade. Apesar de ainda não terem sido divulgados muitos detalhes, a “BBC” avança que o custo da subscrição pode variar entre 2,49 libras (2,80 euros) no Reino Unido e 2,99 dólares (2,45 euros) nos EUA.

A empresa já tinha afirmado anteriormente que estava a trabalhar em recursos especiais para assinantes pagos. Ainda assim, a rede social não quis comentar diretamente sobre a nova funcionalidade, mas destacou à “BBC” que já tinha anunciado planos para diversificar as suas fontes de receita.

Embora o “Twitter Blue” esteja listado nas lojas de aplicações, ainda não está totalmente habilitado para os utilizadores. A empresa também planeia continuar a desenvolver e experimentar outras maneiras de diversificar as suas receitas além da publicidade.

Esses planos também podem incluir serviços de assinatura e outras maneiras de oferecer a indivíduos e empresas acesso a recursos especiais na plataforma. No mês passado, a empresa lançou um novo recurso de “jarra de gorjetas” que permite que as pessoas enviem dinheiro para outras pessoas na rede social. O Twitter disse que o recurso é “uma maneira fácil de apoiar as incríveis vozes que compõem a plataforma”.

Inicialmente, apenas um grupo seleto de pessoas pode receber as ditas gorjetas – um grupo que o Twitter disse ser composto de “criadores”, jornalistas, especialistas e organizações sem fins lucrativos.

A função adiciona um pequeno ícone ao perfil de um utilizador – em dispositivos móveis apenas por enquanto – com um menu para outros provedores de pagamento, como PayPal, Venmo ou Cash App, os dois últimos dos quais são populares nos Estados Unidos.