Uber Eats aposta na entrega de pequeno-almoço e brunch em Lisboa e Porto

A Uber Eats, aplicação de entrega de comida ao domicílio da Uber, disponibiliza, a partir de amanhã, dia 29 de setembro, um novo serviço de pequeno-almoço. Este novo serviço arranca com cobertura inicial nas áreas de lançamento de Lisboa (Baixa de Lisboa até Telheiras e de Alcântara até Penha de França) e Porto (Foz até às Antas e da Ribeira até Arca de Água).

Todos os dias será possível abrir aplicação quer seja para pequeno-almoço, a partir das 9h00 da manhã, ou mesmo para um brunch tardio. O utilizador tem apenas de escolher entre uma ampla seleção de opções de comida, tudo disponível na app.

A seleção de restaurantes da capital conta com parcerias com Eric Kayser, Tartine, Tease, KaffeHaus, Breadfast e o Dear Breakfast. Na cidade Invicta a seleção de especialistas de brunch e pequeno-almoço conta com nomes como Honolulu, Diplomata, BB Gourmet, Negra Café, Flaviis Brunch e a icónica Padaria Ribeiro.

Atualmete, a oferta da Uber Eats já inclui mais de 700 restaurantes disponíveis em Portugal. Presente em 220 cidades em todo o mundo, o Uber Eats foi lançado em 2017 em Lisboa e em maio deste ano no Porto.