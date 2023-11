A aplicação da Uber Eats tem sofrido problemas, nomeadamente por não registar os pedidos efetuados e cobrar o dinheiro dos mesmos. Durante os dias 13 e 14 de novembro o Portal da Queixa registou 70 queixas.

16 Novembro 2023, 21h19

A plataforma de entregas ao domicílio, Uber Eats, tem sido alvo de várias queixas de pois de estar a sofrer alguns problemas na sua aplicação. De acordo com o Portal da Queixa durante esta semana a empresa recebeu, em dois dias, cerca de 70 reclamações.

Nos dias 13 e 14 de novembro a Uber Eats foi alvo de cerca de 70 queixas, com 23% das mesmas a mencionarem pedidos efetuados que não foram registados pela aplicação, e no entanto a aplicação cobra-lhes o dinheiro na mesma. Os consumidores exigem a devolução do dinheiro.

Desde o início deste mês o Portal da Queixa já registou 161 reclamações contra a empresa, face às 36 queixas registadas no período homólogo, o que corresponde a um aumento de 347% no volume de reclamações.

O índice de satisfação da Uber Eats no Portal da Queixa está atualmente em 66.5%, com uma taxa de resposta de 99.8%, já a taxa de solução é mais baixa, estando nos 60.4%.