Uber Eats ruma à Margem Sul e já está disponível em Almada e Seixal

Os concelhos de Almada (incluindo todas as freguesias) e Seixal (abrangendo as freguesias de Corroios, Amora, Seixal e Arrentela), contam a partir de hoje desta quarta-feira com os serviços da Uber Eats – aplicação de entrega de comida ao domicílio da Uber.

A nova seleção de restaurantes de Almada e Seixal inclui opções favoritas como o Mercado da Romeira, Estaminé 1955, Home Sweet Sushi, Pastéis de Al-Madan e Mundet Factory, assim como a habitual parceria exclusiva com a McDonald’s.

Dos restaurantes típicos às marcas mais populares, com o Uber Eats, qualquer refeição fica a toques ou botões de distância. O utilizador tem apenas de escolher entre uma ampla seleção de opções de comida, tudo disponível na app, e a entrega é tipicamente concluída em menos de 30 minutos, segundo a empresa.

O Uber Eats liga os utilizadores aos seus restaurantes favoritos da cidade e, neste momento, a oferta já inclui mais de 800 restaurantes disponíveis em Portugal. Com a aplicação Uber Eats é possível encomendar refeições para todos os gostos, ocasiões e locais, sempre sem valor mínimo por encomenda todos os dias das 12h00 às 00h00 (com horário de noite alargado em algumas áreas).