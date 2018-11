Uber investe dois milhões de euros para formar motoristas

A Uber firmou parceria com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, o Automóvel Clube de Portugal e a Segurança Máxima, cujos centros de formação vão ensinar os motoristas da operadora de transporte semi-privado no âmbito da nova lei que regulamenta o transporte de veículos descaracterizados (TVDE), de acordo com a empresa norte-americana, presente em Portugal desde julho de 2014. O investimento nestas parcerias pode ascender aos dois milhões de euros.

Com a entrada em vigor da nova Lei da TVDE, os motoristas de empresas como a Uber são obrigados a ter formação obrigatória para poderem inscrever-se junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e, assim, poderem exercer a profissão. Os motoristas terão de completar a sua formação e submeter a nova licença de motorista TVDE até ao dia 28 de fevereiro de 2019.

“Estamos muito satisfeitos em estabelecer parcerias com três das melhores entidades de formação rodoviária no país. O principal impacto destas parcerias será na comunidade de mais de 6.500 motoristas em Portugal que vai poder optar por ter acesso de forma conveniente a um programa de formação em condições vantajosas. ”, afirmou fonte oficial da Uber, citada em comunicado.

Atualmente, os serviços da Uber cobrem as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e, ainda, a região do Algarve e as cidade de Braga e Guimarães.