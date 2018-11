Ucrânia aprova lei marcial após incidente com a Rússia

O parlamento ucraniano aprovou a instauração da lei marcial por um mês, como resposta ao aprisionamento de três navios por parte da marinha russa, alegadamente por invasão de águas territoriais russas e desrespeito pelas ordens de paragem. A Ucrânia prepara-se deste modo para uma resposta que pode tomar contornos de confronto armado – algo que toda a comunidade internacional sabe que pode acontecer. O texto da medida de exceção foi aprovado numa sessão parlamentar à porta fechada.

A NATO exigiu que o Kremlin libertasse os três navios e lembrou que as ações têm “consequências”. A rapidez com que aquela estrutura respondeu ao incidente faz os analistas colocar a hipótese de que, desta vez, a NATO esteja a preparar uma intervenção mais musculada.

As forças armadas ucranianas estão em alerta, mas o regime de exceção não afetará as liberdades públicas, que não serão restringidas, segundo avançam os jornais locais. O alerta será estendido a 10 regiões (nos pontos mais conflituantes da fronteira entre os dois países), do total de 27 unidades administrativas. A medida de exceção proposta pelo presidente Petró Poroshenko foi aprovada por 276 deputados em 450, o que faz notar que as posições estão divididas

A sessão parlamentar foi, aliás, muito tensa: o parlamento esteve várias horas encerrado e os deputados bloquearam a tribuna de oradores como sinal de protesto. Poroshenko apresentou o decreto pela manhã, que contemplava a limitação de 12 direitos e liberdades cívicas, de acordo com a página do serviço de informações oficial. Perante a recusa dos deputados em aceitarem a suspensão desses direitos, Poroshenko apresentou um segundo decreto, mais suave, onde o prazo de 60 dias inicialmente previstos foi reduzido a metade e a restrição das liberdades atenuada.

Pouco antes, o chefe de Estado havia comunicado a sua posição num discurso televisivo durante o qual afirmou que informações dos serviços de segurança do país segundo as quais há uma “séria ameaça” de que a Rússia lance uma “operação de infantaria” contra a Ucrânia.

O líder do Partido Cívico, Anatoly Gritsenko, na oposição, já disse esperar que a lei marcial não sirva para suspender as eleições, que estão marcadas para o último dia de março próximo. O presidente ucraniano garantirá que a lei marcial não servirá para adiar essas eleições, apressou-se o próprio a confirmar.