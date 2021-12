Ucrânia vs Rússia: Vamos ter uma guerra à porta da Europa? Veja “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

O que aconteceria se o México fizesse uma aliança militar com a Rússia? Uma boa pergunta para enquadrar o tema da possibilidade de guerra entre a Ucrânia e a Rússia e que se repete em termos semelhantes quando o assunto é a Cimeira da Democracia, o terceiro tema desta semana, organizada por Joe Biden e cujos convites – só assim se pode participar – já começaram a dar que falar.

Mais um problema que o presidente dos Estados Unidos terá em mãos. Assim como terá a questão do Irão – que decidiu aprofundar as relações com os Emirados Árabes Unidos. O que tem tudo a ver com as negociações sobre o acordo nuclear que decorrem em Viena, capital da Áustria.

Tudo para ver esta semana do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.