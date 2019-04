UEFA vai pagar edifício do canal ’11’ da FPF

O organismo máximo do futebol europeu vai custear integralmente o edifício e os equipamentos de estúdio que irão permitir à Federação Portuguesa de Futebol desenvolver a plataforma de conteúdos “11”, de acordo com informação avançada esta quarta-feira pela FPF.

“O financiamento da UEFA foi atribuído no âmbito do programa “HatTrick”, desenhado para apoiar projetos de desenvolvimento do futebol levados a cabo pelas federações nacionais. Este programa, de resto, foi já responsável por parte do financiamento que permitiu construir a Cidade do Futebol”, destaca a FPF em comunicado.

A UEFA terá avaliado “de forma muito positiva” o projeto “11”, uma plataforma de conteúdos inovadora que permitirá alargar a divulgação do futebol português, nas suas diferentes vertentes.

O edifício do “11” está em fase final de construção na Cidade do Futebol, em Oeiras.