Um abraço vale mil palavras?

Já alguém escreveu, com razão, que Marcelo, com a sua política dos afetos e prontidão para aparecer em programas “populares”, é o maior populista em Portugal. Mas o ‘populismo’ de Marcelo não é o verdadeiro perigo. Afinal, o Presidente está apenas a ser igual a ele próprio, quando entra em direto no programa de Cristina Ferreira, abraça a vítima de uma tragédia ou foge aos seguranças para tirar selfies e cumprimentar quem o quer ver. Claro que há uma intenção, ou uma táctica eleitoral, se preferirmos, para tentar chegar ao coração do cidadão comum, jogando a cartada da emoção e da proximidade, mas não há logro. É apenas Marcelo a ser Marcelo. Mais: a História está repleta de líderes que foram bem sucedidos precisamente porque souberam ser eles próprios, e dessa forma, conseguiram estabelecer um forte elo emocional com as outras pessoas. E embora por vezes a atuação de Marcelo roce a caricatura, a dignidade do Chefe do Estado não sai fragilizada aos olhos do cidadão, porque pela primeira vez em muitos anos as pessoas sentem que têm em Belém alguém que os ouve. De resto, Marcelo não é o primeiro Presidente a agir assim. Quem não se lembra da imagem de Mário Soares em cima de uma tartaruga?

Os problemas levantados pelo ‘populismo’ de Marcelo são, por isso, de outra ordem. Um deles é o facto de fazer com que outros políticos, de todos os quadrantes e não tão genuínos, lhe tentem seguir o exemplo. Além do embaraço alheio de assistirmos a pessoas antipáticas a tentarem ser simpáticas, este fenómeno tem um efeito pernicioso, que é o reforço da componente emocional e irracional em debates que deveriam assentar em factos. O moralismo espesso e pastoso que perpassa muitas das intervenções em São Bento não deixa dúvidas. Para quê discutir com argumentos quando é mais fácil invocar uma alegada superioridade moral ou simplesmente puxar à lágrima? Porquê dizer a verdade se repetir um soundbite sobre uma qualquer paixão permite lançar o adversário ao tapete no ringue das redes sociais? E porquê admitir falhas, quando uma fotografia de um abraço fala por mil palavras?

Resta o consolo de saber que vivemos em ciclos e que, cedo ou tarde, os eleitores vão cansar-se de tantas emoções. Até lá, paciência.