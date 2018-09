Um em cada dois pagamentos na Europa já são ‘contactless’

Ler mais

A utilização da tecnologia contactless para pagamentos em loja continua a aumentar na Europa, com quase um em cada dois pagamentos a serem feitos através deste tipo de cartões. Em Portugal, segundo dados da Mastercard, o número destas transações [com sistemas de pagamentos em os cartões de crédito/débito ou os weareables não precisam de tocar na máquina para fazer a transação monetária] mais do que duplicou, crescendo 126% face ao ano anterior.

Este dado, segundo Paulo Raposo, country manager da Mastercard em Portugal, “demonstra que as campanhas da Mastercard na promoção dos pagamentos Contactless têm sido eficazes. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer, uma vez que as transações Contactless em Portugal representam menos de 3% do total de transações, quando, em outros países europeus já representa entre 30 e 50% do total”.

Paulo Raposo encontra duas razões para este atraso de Portugal em relação à Europa: “De facto, Portugal deu passos de gigante, a partir da década de 80 do século passado, na adoção de soluções eletrónicas de pagamento, mas precisa, agora, de fazer evoluir a arquitetura do modelo de pagamentos vigente, a qual se transformou num entrave à inovação, peça fundamental na construção de uma sociedade cada vez mais cashless, ou seja, em que os pagamentos em dinheiro sejam substituídos, definitivamente, por pagamentos digitais”.

“Por outro, e que está, também no facto de a tecnologia contacless não estar a ser adotada em Portugal ao ritmo de outros países europeus, deve-se à falta de sensibilização de todos os agentes económicos para as vantagens desta tecnologia ao nível da simplicidade, da conveniência e da segurança. Em Portugal, uma das poucas experiências que houve neste domínio foi feita em parceria entre a Mastercard, a Antral e a MyPOS”, completa.

Aliás, na Europa, é precisamente do sector dos transportes que vem a maior contribuição para o crescimento das transações contactless, demonstrando tratar-se da forma de pagamento mais segura e que mais facilita os utilizadores, mas também os prestadores dos serviços. O número de clientes em trânsito que estão a utilizar estes pagamentos está a aumentar de forma significativa, à medida que a tecnologia vai assumindo um papel cada vez mais relevante no nosso dia-a-dia. A Mastercard confirma este movimento crescente e considera que a tecnologia será um standard na Europa, uma vez que até 2020 todos os terminais de pagamento instalados nos pontos de venda aceitarão pagamentos contactless.

Uma pesquisa levada a cabo pela Mastercard sustenta este inegável crescimento em toda a Europa, revelando um aumento de 97% das transações contactless desde o início deste ano. Em mais de 15 países, incluindo Dinamarca, Croácia, Grécia, Hungria, Holanda, Polónia e Rússia, as transações contactless em loja já estão acima dos 50%.

“A Europa está a liderar na adopção de pagamentos Contactless e com um crescimento consistente em todos os países, independentemente do ciclo económico em que se encontram, numa clara demonstração de que os consumidores estão a abraçar esta tecnologia. Vemos, inclusivamente, alguns países europeus a fazerem a mudança para o contacless, à medida que os consumidores aumentam a sua confiança nesta tecnologia”, salienta Paulo Raposo.