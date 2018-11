“Um gestor de sucesso tem que ser inteligente emocionalmente”, defende diretora do ISAG

No dia do empresário, a diretora do Instituto Superior de Administração e Gestão – European Business School, localizado no Porto, Elvira Vieira, explicou em entrevista ao Jornal Económico que a criatividade e as competências sociais são fatores fundamentais para o sucesso de um gestor atualmente, ultrapassando o modelo tradicional das competências puramente técnicas.

“Um gestor de sucesso tem que ser inteligente emocionalmente. Tem que ser seguro e profissional com uma boa preparação académica e experiência profissional, mas é imperativo que saiba gerir as suas emoções e que não deixe o seu discernimento e nível de resposta serem influenciados pelo stress ou pressão”, disse.

Defende, assim, que o ensino da gestão tem que ir além da componente técnico-científica, uma vez que o mercado de trabalho procura competências como a boa gestão do stress e a capacidade de reação sob pressão. “Cada vez mais um bom curriculum vitae não chega. Em entrevista de emprego são cada vez mais consideradas as competências emocionais, a postura e a capacidade de resposta a situações difíceis”, explicou.

“Um líder tem que saber lidar com pessoas, ser empático e colocar-se no papel do outro. As pressões do dia-a-dia são muitas e há que saber lidar com elas não apenas no sentido operacional, mas sobretudo na gestão do stress em si próprio e no contacto com a sua equipa. É importante ter a capacidade de entender que deve usar a equipa como resposta a um problema e não usar o problema contra a equipa”, defendeu.

Questionada sobre a necessidade de promover a criatividade para a disrupção, Elvira Vieira explica que “o segredo está sempre na polivalência”.

“É preciso dar mundo aos futuros gestores, colocá-los em contacto com outras realidades além do que estudam e vivem no quotidiano. A criatividade é despoletada pela arte, pela cultura e pelo desporto, por exemplo”, disse. “É por isso que o ISAG se tenta associar a eventos de cultura e desporto na cidade para que os nossos alunos tenham entrada e contacto privilegiado com atividades extracurriculares num ambiente open mind que os façam pensar “out of the box””, acrescentou.

Foi com este propósito que o Instituto Superior de Administração e Gestão – European Business School decidiu promover formações bimensais com especialistas em mindfullness, risoterapia e biodanza. “Vemos cada vez mais gestores com 20 ou 30 anos de carreira a recorrer a este tipo de terapia para conseguirem lidar com o stress com que vivem. Vão a correr atrás do prejuízo”, disse, acrescentando que “quisemos ser proativos e dotar já os nossos alunos de competências emocionais para lidar com isso no seu futuro. Resolvemos fazê-lo de diferentes formas, mindfullness, risoterapia e biodanza para que, além de novas experiências, possam escolher a terapia que mais gostam e que resulta melhor para eles”.

“Todas estas competências canalizam as nossas sensações e emoções mais negativas de alguma forma – uma pela meditação, outra pela dança e outra pelo riso – e tornam-nas algo melhor. Por exemplo, rir faz com que o oxigénio líquido se desloque até ao cérebro numa concentração muito superior, promovendo o relaxamento e a concentração quase imediatos. Estas terapias são muito úteis para o autocontrolo das emoções de cada individuo, mas acabam por trabalhar também as relações interpessoais com a comunidade”, defendeu.

“Nas sessões, muitas vezes as pessoas não se conhecem e são “obrigadas” a relacionar-se e a ser cooperantes. As valências aqui trabalhadas como a empatia, a cooperação e a resposta positiva a estímulos negativos são valores essenciais para um gestor de sucesso”, concluiu.