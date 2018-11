Shai Reshef: uma geração de educadores que pensem global

O M.Ed. resulta de uma parceria entre a Universidade do Povo e o International Baccalaureate. Como surgiu a ideia e porquê?

Acreditamos que nada pode ser tão eficaz para mudar o mundo como a Educação. Sempre quisemos oferecer um programa em Educação, mas até o IB nos abordar, não víamos como poderíamos fazê-lo. A UoPeople e o IB têm missões e valores compatíveis, entre os quais, o compromisso de melhorar o acesso à Educação de qualidade. Este programa colaborativo foi desenvolvido para lidar com a insuficiência de professores qualificados em todo o mundo, especialmente em áreas sub-representadas e para permitir que professores e gestores da área da Educação alarguem os seus conhecimentos e carreiras, independentemente de onde residam ou quanto possam pagar. O International Baccalaureate Organization é abordado por muitas instituições que gostariam de adotar a pedagogia IB, no entanto, muitas não podem arcar com os custos. A UoPeople responde a este problema.

Que especializações oferece o programa?

O programa M.Ed. oferece duas especializações: Ensino Fundamental/Médio e Ensino Secundário. Os formandos podem optar por concluir as duas especializações. Neste caso, serão obrigados a completar todos os seis cursos de especialização.