UMinho e ISPA em projeto europeu que combate abandono no superior

O Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga, e o ISPA, em Lisboa, participam num projeto europeu de prevenção do abandono escolar universitário que envolve sete instituições da Alemanha, Grécia, Sérvia e Portugal.

O projeto SUnStAR (Supporting Students at Risk of Dropping Out) financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa Erasmus+ “Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas” arrancou em 2017 e decorre até setembro de 2020. Já apresenta resultados: uma plataforma que integra “instrumento de autodiagnóstico” e um “conjunto de módulos de reflexão e aprendizagem”.

A plataforma tem ligação a serviços de informação e de apoio nas universidades, de modo a promover o desenvolvimento pessoal, o sucesso académico e a permanência e conclusão dos cursos pelos estudantes.

Em Portugal, o abandono no ensino superior é muito elevado. Apenas 30% dos estudantes acabam a licenciatura no tempo previsto de três anos, isto é, muito abaixo da média de 39% dos países da OCDE. No grupo dos que desistem, 12% fá-lo mesmo antes de chegar o 2.º ano.

O problema é reconhecido pelas universidades e politécnios que vão procurando soluções. Na Universidade do Minho, por exemplo, que coordena este projeto europeu, foram criados, nos últimos anos o Gabinete para a Promoção do Sucesso Académico, o ObsertatoriUM – Observatório dos Percursos Académicos, que sistematiza dados sobre as trajetórias heterogéneas dos estudantes e o Fundo Social de Emergência, que apoia estudantes com dificuldades económico-sociais.