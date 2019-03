‘Under’: Este é o primeiro restaurante debaixo de água da Europa

Abriu o primeiro restaurante debaixo de água na cidade de Lindesnes, na Noruega. Localizado no extremo sul da costa norueguesa, “onde as tempestades do norte e do sul se encontram” está o novo projeto com uma aquitetura única.

Ainda que se assemelhe a uma embarcação naufragada, o ‘Under’ é uma infraestrutura que convive com o oceano Ártico e com as espécies marinhas que se encontram na água salgada, onde existe abundância da biodiversidade local. Além de ser restaurante, a edificação também funciona como um centro de pesquisa para a vida marinha, que pretende realizar tributos à fauna selvagem que se encontra ao longo da costa.

O edifício de 34 metros emerge à superfície da água, nos últimos cinco metros, para a entrada dos mais curiosos e aventureiros. A estrutura foi desenhada para integrar o ambiente marinho, uma vez que o cimento rugoso irá funcionar como um recife artificial, onde se pretende abrigar lapas e algas. A janela gigante, com mais de três metros de altura, presente no restaurante irá permitir observar o mar e a renovação de espécies, além de conectar os apreciadores de gastronomia à vida marinha selvagem.