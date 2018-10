União das Mutualidades Portuguesas crítica novo Código das Mutualistas

“O Código das Associações Mutualistas (CAM), que entrou em vigor no início de setembro, não corresponde, em larga medida, às expectativas, necessidades e anseios do Movimento Mutualista e vai motivar uma tomada de posição conjunta do setor, através da União das Mutualidades Portuguesas (UMP), que representa as Mutualidades portuguesas”, anunciou a União das Mutualidades Portuguesas em comunicado.

Segundo esta entidade, o facto de Código das Associações Mutualistas ficar aquém das expetativas, foi a principal conclusão do VII Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas, organizado pela UMP, que decorreu, esta quinta-feira, na Covilhã, no auditório da Mutualista Covilhanense.

Os dirigentes mutualistas, de norte a sul do país, estiveram concentrados na análise às alterações introduzidas pelo novo CAM e “manifestaram sérias preocupações relativamente ao futuro das Mutualidades”.

Recorde-se que o novo Código das Associações Mutualistas entrou em vigor no dia 2 de setembro, e para além de pôr os produtos mutualistas a serem supervisionados pelo supervisor do seguros (ASF) impõe limites de mandato. Mas não entram para esse cálculo os mandatos anteriores.

O novo Código sujeita ainda os órgãos sociais com responsabilidades executivas no domínio da proteção social mutualista ao regime jurídico das seguradoras e fundos de pensões, nomeadamente prevê o registo prévio dos dirigentes administradores e outros dirigentes pelo regulador dos seguros, o que passou a aplicar-se desde já às mutualidades.

Isto é, o diploma prevê, entre outras alterações, a introdução de novos requisitos de elegibilidade dos titulares dos órgãos associativos.

Há ainda novas regras para a concretização da autonomia financeira e orçamental com vista à garantia do seu equilíbrio técnico e financeiro e a aplicação de valores e gestão de activos.

O novo Código impõe regras apertadas ao nível da concentração de participações. As associações supervisionadas pela ASF poderão ser alvo de uma maior exigência sobre a concentração de ativos, tal como previsto no regime de solvência II.

Mas está prevista a criação da comissão de acompanhamento do período de transição que ainda não está criada. Falta ainda determinar quais são as associações que ficam sujeitas à regulação e supervisão da ASF [regulador dos seguros]. Essa comissão é composta por um representante do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; um representante do Ministério das Finanças; um representante da Direção-Geral da Segurança Social; um representante da ASF; e um representante de cada uma das associações mutualistas abrangidas pelo regime de supervisão.

O presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, aproveitou “para reforçar a importância de se rejuvenescer o Movimento, com a integração de jovens e mulheres nas suas organizações e de se apostar na sua modernização, através da capacitação dos dirigentes, técnicos e colaboradores”, diz o comunicado.

Na sessão de abertura do Encontro, “Luís Alberto Silva referiu-se ainda às negociações em curso com a UGT para a criação de um Instrumento de Regulamentação Coletiva para os trabalhadores e colaboradores das Associações Mutualistas e ao papel que a recém-criada Confederação Portuguesa da Economia Social poderá desempenhar na afirmação da Economia Social como uma das principais forças motrizes de bem-estar e desenvolvimento do país”, relata a nota.

“A adesão da UMP à União Mundial das Mutualidades e a sua indigitação para a Vice-Presidência do Comité Intercontinental daquela organização, em representação da Europa, é, para Luís Alberto Silva, um sinal de que a força, o trabalho e o desempenho da UMP são reconhecidos dentro e fora de Portugal”, conclui.