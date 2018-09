União Europeia aumenta pressão sobre a Suíça para concluir um novo acordo

Ler mais

A União Europeia está a pressionar cada vez mais a Suíça para fechar um novo acordo bilateral que cimente os laços entre ambos os lados. O comissário europeu Johannes Hahn, tem estado em contato com o ministro das Relações Exteriores da Suíça, revela o jornal suíço “Neue Zuercher Zeitung”.

“No interesse de ambos os lados, precisamos obter resultados em breve. As negociações não podem tornar-se uma história sem fim”, referiu Johannes Hahn, esperando ter resultados até ao final de outubro.

No ano passado, a Comissão concordou em reconhecer as regras do comércio suíço de bolsas somente até ao fim de 2018.

Questionado sobre o que acontecerá com a negociação de ações se nenhum acordo surgir no final de outubro, Johannses Hahn, afirmou que “sinceramente não consigo imaginar” e que “prolongaríamos a exceção por mais um ano”.

O volume de negócios nas bolsas de valores suíças podem cair 70% a 80% se a União Europeia se recusar a reconhecer as regras cambiais suíças como equivalentes às normas da UE, levando o governo suíço a elaborar planos de contingência que possam proibir a negociação de ações suíças em ações da UE.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pediu na semana passada que Berna encerre as negociações rapidamente, sublinhando que “o tempo é curto à medida que a atenção se volta para a fase de crise das negociações do Brexit”.

A falta de um acordo significaria nenhum aumento no acesso da Suíça ao mercado único e poderia colocar em risco o acesso irrestrito ao mercado da UE para fabricantes suíços de produtos como aparelhos médicos.