União Europeia com a maior presença de sempre na Web Summit

Em 2017, a União Europeia (UE) participou pela primeira vez no maior happening tecnológico do mundo. Este ano, a Web Summit, que começa na segunda-feira, dia 5 de novembro, vai contar com a maior presença de sempre da UE. “Trata-se da maior presença de sempre da UE num evento de empreendedorismo e tecnologia, com o objetivo de promover o Plano de Investimento para a Europa junto de startups e dar a conhecer oportunidades de financiamento”, lê-se em comunicado.

O Plano de Investimento para a Europa – também conhecido como Plano Juncker – já contribuiu para a criação de mais de 1,4 milhões de empregos ao apoiar 800.000 pequenas e médias empresas no âmbito da iniciativa investEU.

A UE vai montar o stand investEU, no pavilhão Fil 4 (E409), onde apresentará cinco áreas de atuação, sendo estas o Financiamento, Networking, Acompanhamento, Tecnologia e Inovação.

Entre o contingente europeu que estará presente na Web Summit, o comunicado destaca os “Comissários Europeus Vestager, Moedas, King e Jourova, bem como a Chefe do Centro Europeu de Estratégia Política, Ann Mettler, vão ser os rostos da UE no Web Summit e no stand investEU. A Comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, e a Comissária para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourova, falam no palco principal do evento, enquanto Carlos Moedas, Comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, vai anunciar a cidade vencedora dos European Capital of Innovation Awards 2018 e lançar a sexta edição do Prémio da UE para Mulheres Inovadoras”.

A Comissão Europeia também vai organizar seis workshops dedicados a startups e vão incidir sobre seis temas diferentes. “Building together the Next Generation Internet (NGI)’ (6/11 | 15h); ‘GDPR: What all tech start-ups need to know’ (6/11 | 16h); ‘European Innovation Council – EU funding for innovators’ (7/11 | 11h15); ‘The Internet of Energy: business opportunities for start-ups’ (7/11 | 14h); ‘Privacy in a globalised world: the benefits of convergence’ (7/11 | 15h); ‘eGovernment in cross-border regions: exploit new markets’ (8/11 | 10h15) – com o objetivo de apoiar os jovens empresários europeus no crescimento dos seus negócios”.