União Europeia e Cabo Verde fortalecem cooperação em investigação e inovação marinha

O comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação da União Europeia (UE), Carlos Moedas, e o vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, assinaram esta quinta-feira na cidade e do Mindelo, ilha de São Vicente, o novo Documento-Quadro de cooperação em matéria de investigação e inovação.

O denominado «Documento de Mindelo» visa reforçar e alargar a cooperação em investigação e inovação no domínio do crescimento azul, reforçando o pilar “Sociedade do Conhecimento” da Parceria Especial entre a UE e Cabo Verde, lê-se no comunicado da Comissão Europeia.

Carlos Moedas, defende que “graças à sua posição geográfica, Cabo Verde oferece excelentes oportunidades de estudo, monitorização e análise dos desafios e das possibilidades que o Oceano Atlântico nos reserva. Este acordo vai apoiar atividades de investigação e tecnologias capazes de materializar o potencial dos setores marinho e marítimo, bem como criar novas oportunidades de cooperação internacional.”

Bruxelas aponta que o Documento-Quadro de Mindelo vai “encorajar o intercâmbio de informações científicas e a mobilização de competências para a área da economia azul, contribuindo para incluir os cidadãos na investigação costeira, com resultados para as suas vidas diárias”.

Com a assinatura deste acordo, as partes esperam dar um contributo na criação de uma “bioeconomia azul sustentável” que permita alimentar a população mundial em crescimento, que se estima venha a ser de aproximadamente 9,7 mil milhões de pessoas em 2050, “contribuindo assim para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e dar resposta às alterações climáticas”.

A assinatura do acordo teve lugar durante a Semana do Oceano em Cabo Verde, organizado pelo governo de Cabo Verde. Carlos Moedas participou da abertura da Conferencia ministerial de alto nível “O nosso oceano atlântico para o crescimento e bem-estar”

O comissário para a Investigação, Ciência e Inovação cumpre amanhã o seu último dia de visita a Cabo Verde com a participação no enceramento da “Ocean Week”, que começou na cidade do Mindelo, no dia 19 de novembro.