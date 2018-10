União Europeia mostra-se preocupada com os défices orçamentais italianos até 2021

A Comissão Europeia está preocupada com os deficits orçamentais programados por Itália para os próximos três anos, o que contradiz o que os ministros das Finanças da União Europeia pediram a Roma para fazer no último mês de julho, revela este sábado, 6 de outubro, a agência “Reuters”.

Numa carta enviada ao ministro da Economia italiano, Giovanni Tria, a Comissão Europeia refere que, com um deficit planeado de 2,4% do PIB em 2019, o deficit estrutural da Itália, que exclui os efeitos únicos e do ciclo comercial, aumentaria 0,8% do PIB.

A Itália pretende reduzir o deficit global para 2,1% em 2020 e 1,8% em 2021, mas isso também não seria suficiente, disse a carta da Comissão Europeia, já que tal significaria que o deficit estrutural italiano não mudaria em 2020-21. De acordo com as regras da UE, a Itália, que tem um rácio da dívida pública em relação ao PIB de 133% e os mais elevados custos do serviço da dívida na Europa, deve reduzir o défice estrutural todos os anos até atingir o equilíbrio.

“Pedimos às autoridades italianas que garantam que o projeto de orçamento esteja em conformidade com as regras fiscais comuns”, pode ler-se na carta. A Itália deve apresentar o seu projeto de orçamento à Comissão Europeia para os controlos, caso esteja em conformidade com as regras da UE até 15 de outubro.