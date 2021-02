O painel do Observatório “A Recuperação Económica depois da Covid-19” sobre ‘O papel da Europa e os desafios para o futuro no contexto global’ foi unânime em considerar que a União Europeia (UE) deu, no contexto de combate à pandemia, mais uma prova da sua endémica lentidão. Capacidade de decisão, transferência para o terreno das decisões e proatividade na abordagem dos problemas foram três coisas que manifestamente estiveram ausentes.

É este quadro que leva José Crespo de Carvalho, Presidente da Comissão executiva do ISCTE, a afirmar que “não sei se o plano [europeu de resiliência e recuperação] é ou não bom, sei que a Europa tem sido muito lenta na tomada de decisões, tem sido pouco proativa” e é “pouco perspetivadora em relação àquilo que se avizinhava”.

