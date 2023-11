Neste momento os 27 estados-membros da UE devem votar sobre o pacote de medidas para apoiar o país na cimeira de 14 e 15 de dezembro em Bruxelas, um pacote que para ser aprovado necessita do voto favorável de todos os estados-membros.

11 Novembro 2023, 16h02

A União Europeia (UE) vai ser capaz de contornar possíveis vetos húngaros e dar à Ucrânia uma ajuda de 50 mil milhões de euros, numa altura em que Kiev continua a lutar para impedir a invasão da Rússia, 21 meses após o início da guerra, segundo a ‘Reuters’.

O executivo do bloco propôs expandir o apoio orçamental para ajudar a Ucrânia a pagar salários e outras despesas, à medida que o conflito avança. Neste momento os 27 estados-membros da UE devem votar sobre o pacote de medidas para apoiar o país na cimeira de 14 e 15 de dezembro em Bruxelas.

No entanto, alguns estados-membros temem que a ajuda possa ser bloqueada pelo velo do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, que elogiou os seus laços com Moscovo e já se opôs a um apoio semelhante no passado. Estes pagamentos provenientes do orçamento partilhado da UE necessitam do apoio unânime de todos os estados-membros.

O porta-voz da Hungria foi questionado sobre este assunto, tendo afirmado que qualquer ajuda financeira à Ucrânia deveria ser separada do orçamento da UE. Salientando ainda que a UE precisava de uma nova estratégia para a Ucrânia e que todas as decisões financeiras deveriam resultar dela.

Caso Budapeste exerça o seu veto, dois responsáveis da UE já afirmaram que o bloco tinha uma forma de contornar o problema, que passa por pedir a cada um dos outros governos da UE que estabelecessem o seu próprio pacote de ajuda a Kiev.

“A Hungria corre o risco de abusar da sua sorte. Preferiríamos tê-los a bordo, mas chega a um ponto que as pessoas cansam-se de Budapeste manter todos como reféns. A solução alternativa é cansativa, mas temo-la se necessário”, afirma um funcionário da UE.