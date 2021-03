União Europeia quer ter capacidade para produzir 3 mil milhões de vacinas por ano

O objetivo da União Europeia (UE) é que, até o final de 2021, a capacidade de produção de vacinas contra a Covid-19, na Europa, atinja as 2.000 a 3.000 milhões de doses por ano, segundo o comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton.

“Conhecemos as fábricas, a cadeia de abastecimento, as vacinas que estão sob contrato da UE, os produtores e posso dizer que a capacidade de produção na Europa chegará a 2.000 a 3.000 milhões de doses este ano, esta é a meta que temos”, esclareceu Thierry Breton esta quarta-feira. “Quando tivermos imunizado os cidadãos europeus e ajudado nossos vizinhos e a África, acho que a Rússia também precisará de ajuda”, acrescentou, em entrevista ao jornal italiano “Corriere della Sera”.

O comissário pretende acelerar a produção de vacinas contra a Covid em território europeu e apelou ainda aos países que acelerem os seus programas de vacinação. Thierry Breton pede que “os Estados-membros implementem rapidamente a sua política de vacinação porque a capacidade de produção de doses aumenta semana após semana”. A meta “é chegar a 95-100 milhões de doses” até o final de março, embora Thierry Breton lamente que das 43 milhões de doses administradas, apenas 30.204.000 tenham sido administradas.

“Essa diferença (entre doses administradas e não inoculadas) ocorre não só na Itália, mas também em outros países, como França ou Espanha. Se olharmos para a Rússia, 4 milhões foram vacinados e na China cerca de 40 milhões dos 1.300 milhões de habitantes “, apontou Thierry Breton.

O comissário da UE explicou que o grupo de trabalho terá como foco que “uma vez obtida a autorização, que as empresas farmacêuticas aumentem a produção” e sublinhou que as maiores dificuldades encontram-se em “criar as condições para que a cadeia de abastecimento continue a fornecer todos os elementos úteis de forma precisa”. O grupo de trabalho vai tentar perceber se existem “quebras na cadeia de abastecimento, produção”.

Quanto à possível adotação de outras vacinas, Thierry Breton não quis comentar a qualidade da vacina Sputnik V, mas disse que aguarda a apresentação do pedido da vacina da Rússia para que possa obter autorização da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).