União Europeia volta a marcar presença no Web Summit

A União Europeia (UE) vai estar presente, pelo segundo ano consecutivo, no Web Summit, que se realiza de 5 a 8 de Novembro, em Lisboa, com o objectivo de promover o Plano de Investimento para a Europa junto de startups e dar a conhecer oportunidades de financiamento.

Os Comissários Europeus Vestager, Moedas, King e Jourova, bem como a Chefe do Centro Europeu de Estratégia Política, Ann Mettler, vão ser os rostos da UE no Web Summit e no stand investEU.

A Comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, e a Comissária para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Vera Jourova, falam no palco principal do evento, enquanto Carlos Moedas, Comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, vai anunciar a cidade vencedora dos European Capital of Innovation Awards 2018 e lançar a sexta edição do Prémio da UE para Mulheres Inovadoras.

Paralelamente, a Comissão Europeia organiza seis workshops dedicados a startups. Estes workshops incidem sobre seis temas: ‘Building together the Next Generation Internet (NGI)’ (6/11 | 15h); ‘GDPR: What all tech start-ups need to know’ (6/11 | 16h00); ‘European Innovation Council – EU funding for innovators’ (7/11 | 11h15); ‘The Internet of Energy: business opportunities for start-ups’ (7/11 | 14h00); ‘Privacy in a globalised world: the benefits of convergence’ (7/11 | 15h00); ‘eGovernment in cross-border regions: exploit new markets’ (8/11 | 10h15) – com o objectivo de apoiar os jovens empresários europeus no crescimento dos seus negócios.