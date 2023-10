Unibanco alerta para emails fraudulentos que estão a usar o logotipo desta unidade para cartões de pagamento que pertence à Unicre, remetendo clientes para página maliciosa. Objetivo: levá-los a partilharem dados sensíveis (palavras-passe, números de cartões de crédito ou outros dados) para apropriação de dinheiro.

O Unibanco está a alertar os seus clientes contra ‘phishing’ com email falso com logótipos da entidade financeira. Pede aos clientes que apaguem de imediato estes emails. A unidade para cartões de pagamento que pertence à Unicre alerta que se trata de um ataque de ‘phishing’ para ações fraudulentas com o cartão de crédito.

“Verificámos recentemente que estão a ser enviadas mensagens fraudulentas em nome do Unibanco, oriundas de um endereço de e-mail que não o nosso (ex. git.resocia+contact+cliente+874342@…)”, lê-se no email que está a enviar aos seus clientes.

Nestes e-mails, que utilizam o logótipo do Unibanco, é solicitado que o cliente aceda a um link, para desbloquear o seu cartão de crédito. “No entanto, esse link direciona para uma página falsa de login do homebanking, semelhante ao do Unibanco, e cujo url não corresponde ao site oficial da marca (https://homebanking.unibanco.pt)”, explica.

“Caso tenha recebido um e-mail com as características acima descritas, por favor, apague de imediato. Trata-se de um ataque de ‘phishing’ para ações fraudulentas com o seu cartão”, alerta o Unibanco, recomendando que caso os clientes tenham acedido ao link descrito, deverão alterar a sua password, de imediato, e contactar o Apoio ao Cliente para o 213 501 500 (chamada para a rede fixa nacional).

“Desconfie de endereços de e-mail e números de telefone estranhos, e-mails com erros ortográficos ou com mensagens que apelem a uma ação urgente e/ou que peçam informações pessoais como os dados do seu cartão (nº do cartão, data de expiração e CVV)”, conclui.

O ‘phishing’ é o nome dado ao esquema fraudulento em que o infrator faz passar-se por uma instituição legítima para levar as pessoas a partilharem dados sensíveis (palavras-passe, números de cartões de crédito ou outros dados) para se apropriar de dinheiro. É a fraude com cartões mais comum em Portugal, segundo o Banco de Portugal, cujo último Relatório dos Sistemas de Pagamento indica que as fraudes nos pagamentos eletrónicos em Portugal se mantiveram em níveis “muito reduzidos” em 2022.