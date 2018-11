Unipartner vê Universidade como base ideal para captar talento

A Unipartner, empresa de consultoria e integração de sistemas de informação que emprega 200 pessoas em Lisboa, abriu uma filial no Funchal e vê a Universidade da Madeira (UMa) como um parceiro estratégico que permitirá captar talento na Região.

A entrada da Unipartner na Madeira deve-se principalmente a três fatores, revelou o CEO da empresa, Fernando Reino da Costa ao Económico Madeira.

“A Madeira tem profissionais com competências para o digital. A estratégia da UMa no sentido de fazer crescer esta área e ainda a aposta no digital e no empreendedorismo que está a ser feita pelo Governo da Madeira, que tem servido como um impulsionador da própria instituição de ensino, e a abertura e disponibilidade que demonstraram no nosso projeto foram fatores importantes para estarmos na Região Autónoma”, explicou.

A aposta no digital é fundamental para ajudar a combater o desemprego na Madeira, e tem de ser encarada como se tratando de um “passo estratégico” para a própria ilha, adiantou o CEO.

“Queremos uma maior proximidade entre o mercado de trabalho e a academia”, acrescentou Reino da Costa, sublinhando que essa proximidade traduz-se na captação de talento, em alunos que gostem de tecnologia, e também no sentido de providenciar aos alunos uma melhor preparação para o mercado de trabalho.