Universidade de Coimbra assume que atratividade é o seu maior desafio

O reitor da Universidade de Coimbra (UC) afirmou este domingo que a atratividade é o principal desafio da instituição e defendeu que é necessário converter os obstáculos em oportunidades.

“O maior de todos os desafios com que nos confrontamos é o da atratividade”, afirmou Amílcar Falcão, na cerimónia em que entregou o Prémio Universidade de Coimbra a Carlos Moedas, ex-comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação.

Na sua opinião, pede-se à UC “um esforço adicional para conseguir posicionar-se em igualdade de condições com as suas congéneres” do ensino superior do país.

“Só temos uma opção: sermos competitivos, apesar dos desequilíbrios regionais existentes, transformando os condicionalismos em oportunidades”.

Amílcar Falcão salientou que, atualmente, 20% por estudantes da Universidade de Coimbra “são provenientes de mais de cem nacionalidades” e que a UC, fundada há 730 anos pelo rei D. Dinis, foi “a entidade do sistema científico e tecnológico que mais volume de financiamento competitivo angariou em Portugal”, no quadro do programa europeu Horizonte 2020.

“Em 2019, conseguimos ser a organização nacional com mais pedidos de patentes registados. Só podemos estar perante uma instituição única”, congratulou-se.

Ao realçar que a UC “quer liderar a mudança de paradigma” do ensino superior em Portugal, o reitor disse que a instituição, criada em 1290, pretende “estar no topo de quem influencia as decisões e de quem apresenta propostas disruptivas”.

“É fundamental melhorar a nossa produtividade e, para que isso aconteça, temos de continuamente introduzir melhorias no sistema”, afirmou ainda, ao frisar que a Universidade de Coimbra “é líder nacional, entre todas as instituições e empresas portuguesas, no número de invenções criadas”.

Outro dos oradores da sessão foi o presidente do Conselho Geral da UC, João Caraça, para quem “o valor central da ciência moderna é fundamentalmente o de nos mostrar o papel construtivo do erro, da dúvida e da objeção”.

“As instituições sempre carregaram o futuro no seu ventre, para o doar àqueles que o querem antecipar, criando a possibilidade de transformar as regras do mundo”, disse.

O cientista João Caraça felicitou Carlos Moedas, enfatizando que o laureado “recentemente terminou com brilho e dignidade, bem como com o franco elogio da comunidade científica europeia, a sua missão” enquanto comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação.

Também Joaquim Murta, professor catedrático da Faculdade de Medicina da UC, interveio na sessão, para fazer a apresentação do vencedor da edição de 2020 do Prémio Universidade de Coimbra.

O programa na Sala dos Capelos, integrado nas comemorações do 730º aniversário da Universidade, incluiu a entrega das cartas doutorais aos novos doutores das diferentes faculdades, bem como uma homenagem aos novos jubilados e aposentados, entre docentes e demais trabalhadores.