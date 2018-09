Universidade do Porto proíbe praxes que “atentem contra a dignidade”

Ler mais

A universidade do Porto emitiu esta quarta-feira um despacho onde são proibidas todas as praxes que “atentem contra a dignidade, liberdade e direitos dos estudantes” – numa altura em que a cidade está tomada pelas iniciativas de receção aos caloiros.

A decisão foi retomada pelo novo reitor, António de Sousa Pereira, que assim acolhe favoravelmente iniciativas semelhantes assumidas não só pela Universidade do Porto, como por várias outras instituições congéneres ao longo do país.

“Renovando decisões anteriores sobre a matéria, determino que não são permitidas praxes académicas nas instalações da UP que atentem contra a dignidade, liberdade e direitos dos estudantes, nem que impliquem a diferenciação entre estudantes aderentes ou não aderentes à praxe”, pode ler-se no despacho a que a agência Lusa teve acesso.

“É pertinente lembrar que o regulamento disciplinar dos estudantes qualifica como infração disciplinar ‘a prática de atos de violência ou coação física ou psicológica sobre outros estudantes, designadamente no quadro das praxes académicas’, admitindo que a sanção possa ir da advertência à interdição da frequência da instituição”, reforça o reitor.

Durante a cerimónia de boas-vindas aos estudantes da Universidade do Porto, que se realizou na passada quinta-feira, Sousa Pereira deixou um apelo aos alunos para que evitassem “excessos nas celebrações académicas, em particular na praxe”. “A integração dos caloiros deve processar-se com urbanidade e civismo”, disse o reitor.

Na Universidade do Porto entraram cinco mil novos alunos neste novo ano letivo, tendo registado a “mais alta taxa de procura nesta primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, preenchendo 99,8% das vagas disponibilizadas”, anunciou a instituição em comunicado.