Universidades privadas com crescimento até 20% nas candidaturas e inscrições

O número de candidaturas e de inscrições às universidades privadas em Portugal tiveram um crescimento entre os 4% e os 20%, de acordo com a informação veiculada pelo “Jornal de Notícias” (JN) desta quinta-feira.

Os estabelecimentos de ensino superior contrariaram a tendência de descida na procura das faculdades públicas. As instituições privadas contactadas pelo diário revelam este acréscimo devido sobretudo a três motivos: melhoria das condições de vida, impacto dos estudantes internacionais e escolaridade obrigatória até ao 12.º ano.

Segundo o presidente da Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado há uma “procura consistente ainda antes de serem conhecidos os resultados na primeira fase de acesso”. Em declarações ao JN, João Redondo refere que esse fenómeno resulta “numa estabilidade com algum reforço da procura”.

À primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior público realizado este ano apresentaram-se 49.362 candidatos, tendo sido admitidos 43.992. Trata-se do segundo ano com maior número de colocados desde 2010, apesar da redução de 2% no número total de estudantes colocados face a 2017.