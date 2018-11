UoPeople lança mestrado em Educação com chancela IB

Meio século depois do seu nascimento, o International Baccalaureate (IB) dá um novo passo rumo ao futuro. Em parceria com a inovadora Universidade do Povo, que este ano completa a primeira década de existência, a organização do IB criou um programa de pós-graduação para professores. Não há propinas, mas há avaliação mínima. O mestrado em Educação online arranca em janeiro de 2019.

“O programa tem como base os princípios da pedagogia IB”, lança Siva Kumari, Diretora-geral da International Baccalaureate Organization, explicando que se trata de responder à necessidade de “aumentar a oferta de professores de grande qualidade no mundo a custo mais baixo do que a formação exigida para ministrar programas IB”. Sem sair de casa e sem gastar um cêntimo, professores e educadores de qualquer parte do globo têm, assim, a oportunidade de fazer um up grade nos seus conhecimentos e dar um salto em frente na carreira. “Para continuar a assegurar a qualidade do ensino e da aprendizagem exigidos pelos programas do IB, é fundamental e urgente garantir que há professores de grande qualidade em quantidade suficiente”, justifica Siva Kumari.

O The M.Ed. não é exclusivo para quem tem currículo IB, estando aberto à participação de todos os professores e educadores, mas prioriza as escolas IB que procuram recrutar professores familiarizados com a sua pedagogia. Para quem queira apanhar a primeira edição, já, em janeiro de 2019, as inscrições estão abertas em: www.uopeople.edu. Como, o programa é online, os formandos poderão inscrever-se e começar em qualquer altura. O curso tem a duração média de sete a oito períodos (cada um com nove semanas).

“Estamos extremamente entusiasmados por colaborar com o IB no lançamento deste programa, que tem por base as missões e valores das duas instituições, profundamente convergentes no que respeita o compromisso de aumentar o acesso à educação de qualidade”, salienta, por seu turno, Shai Reshef, Presidente da UoPeople.

O programa colaborativo tem como fim último “produzir uma nova geração de educadores de mentalidade global” com profundo conhecimento curricular, pedagógico e de avaliação, capazes de apoiar a investigação centrada no aluno, a aprendizagem intercultural, competências multidisciplinares e pensamento crítico. Ou seja, professores formados nos valores do IB, conforme destaca George Rupp, da direção desta organização: “A educação é academicamente rigorosa, deliberadamente multicultural e orientada para o desenvolvimento de valores pessoais que incluam compromisso com a comunidade.”