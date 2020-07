As administradoras do BFA, Maria Manuela Moreira, Otília Carmo Faleiro e o presidente da comissão executiva, António Domingues Catana, apresentaram renúncia, depois da demissão do ex-vice-presidente António Domingues, que alertou o regulador angolano para “grave incumprimento” das normas bancárias. O BFA responde agora garantindo que cumpriu todas as normas.