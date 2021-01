Uma vitória do Palmeiras na Taça dos Libertadores fará com que, pela primeira vez, dois treinadores europeus – portugueses, por sinal – conquistem a prova de forma consecutiva. Abel Ferreira orienta a final marcada para este sábado no estádio do Maracanã, casa do Flamengo, onde o agora técnico do Benfica alcançou a glória internacional na última temporada.