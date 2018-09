Vaga de calor prolonga-se na Madeira

Esta sexta-feira a Madeira está abrangida por um alerta amarelo de tempo quente por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso acabou por se prolongar de quinta para sexta-feira e inclui a Costa Norte e Sul e o Porto Santo. Este alerta vai até ao final da noite na Madeira.

A previsão meteorológica é de céu pouco nublado com possibilidade de chuva no Porto Santo. A expetativa é que existam rajadas forte, até aos 65 km/h, no extremo leste da Madeira.

No Funchal o céu deve ficar pouco nublado e o vento deve soprar fraco, com uma pequena subida da temperatura, diz o IPMA.