Vale a pena investir em água?

“Nem imaginam o que consegui hoje! Consegui comprar água seis litros. Porque raio isso me faz feliz? Aqui em Cape Town, estamos a passar por uma dura crise. Aquilo a que chamamos o “Day Zero” aproxima-se: no dia 16 de Abril, deixará de haver água. A primeira grande cidade no mundo que está a ficar sem água”, contou Aurélie, uma mulher que vive na Cidade do Cabo, citada pela imprensa internacional em fevereiro deste ano.

Desde o inicio desse mês apenas é permitido gastar 50 litros de água por dia e o banho não pode ultrapassar os 90 segundos. De acordo com a agência EFE, a cidade sul-africana conseguiu adiar por alguns meses o prazo para se esgotarem as suas reservas de água, graças a uma intensa redução do consumo, adiantaram as autoridades do país.

Se o ‘Dia Zero’ se concretizar os habitantes da Cidade do Cabo deverão abastecer-se nos 200 pontos de recolha de água, onde podem receber, no máximo, 25 litros de água por dia por cada pessoa. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), só num duche de cinco minutos, gastam-se cerca de 100 litros de água. As empresas que operam neste setor têm um enorme desafio pela frente para garantir a melhoria da qualidade de vida às populações mais afetadas.

“A recente crise de água na Cidade do Cabo, na África do Sul, que obrigou a um forte racionamento do consumo deste bem, fez ressurgir o tema e captou a atenção dos investidores para o potencial de crescimento de empresas que operam na gestão e distribuição de água, em sistemas que procuram melhorar a eficiência do consumo da mesma, na transformação de água não potável em água potável, ou simplesmente na melhoria da sua qualidade”, lê-se num artigo de investimento do Banco de Investimento Global (BIG), publicado em agosto deste ano.

De acordo com os analistas do banco, não existe um mercado de barris de água, mas existem várias formas de investir neste bem, seja através de ações de empresas que contribuem para a cadeia de valor da água, fundos de investimento ou os exchange-traded funds (ETF, na sigla inglesa) de água, que não são mais do que fundos de investimento negociados em bolsa com exposição a este tipo de empresas.

“Tendo em conta que a qualidade desta não é a melhor e os processos de distribuição e purificação são ainda rudimentares, existem já investidores atentos ao potencial que tudo isto pode representar. Isto porque recursos naturais como o petróleo, ouro ou aço são muito úteis, mas a água representa uma necessidade absoluta”, acrescentam os especialistas.

De facto, em 2025, cerca de 1,8 mil milhões de pessoas vão viver em países ou regiões com absoluta escassez de água e dois terços da população irá enfrentar problemas relacionados com este bem.