Valor das ações executivas cíveis pendentes é o mais baixo dos últimos 15 anos

O número de ações executivas cíveis pendentes caiu 12,8% no segundo trimestre de 2018 face ao período homólogo do ano passado, segundo os resultados estatísticos divulgados, esta quarta-feira, pela Direção Geral de Política da Justiça (DGPJ), citados pelo Ministério da Justiça.

“Desde 2003 que o número de ações executivas cíveis pendentes nos tribunais judiciais de 1.ª instância não era tão reduzido, registando-se assim o valor da pendência mais baixo dos últimos 15 anos”, salienta o ministério liderado por Francisca Van Dunem, em comunicado.

No segundo trimestre de 2018, a taxa de resolução processual foi de 164,2%, com impacto na diminuição verificada na pendência nesse trimestre.

O segundo trimestre de 2018 é o quinto trimestre consecutivo com taxa de resolução processual superior a 150%, “o que significa que o nível da capacidade de resposta do sistema mantém-se superior à procura”, aponta.

O indicador disposition time – que mede em dias o tempo que seria necessário para concluir todos os processos – foi, no segundo trimestre de 2018, de 1.019 dias, registando-se um decréscimo de 3,2% face ao valor registado no segundo trimestre de 2017 e uma diminuição de 48,7% face ao máximo registado no segundo trimestre de 2010.

Relativamente aos processos pendentes nos tribunais judiciais de primeira instância, o ministério de Francisca Van Dunem salienta a “tendência de decréscimo”, realçando que regista o menor número dos últimos 21 anos, desde 1996.

“Nas áreas penal, laboral e tutelar registou-se uma duração média dos processos findos inferior aos valores registados em 2007. Apenas a área processual cível registou um aumento da duração média dos processos findos, passando de 33 meses em 2007 para 34 meses em 2017”, diz.