Valor de títulos negociados em day-trading na bolsa caiu 48% num ano para 144 milhões

Os dados são da CMVM. O valor total negociado em day-trading na Euronext Lisbon diminuiu 20,1% no primeiro trimestre de 2019 face aos três meses anteriores tendo-se fixado em 144,5 milhões de euros. Se comparar-mos com o valor de titulos comprados e vendidos no mesmo dia aproveitando a oscilação do preço ao longo da sessão, no prrimeiro trimestre de 2018, verifica-se que caiu 48%, quase metade face aos 277,7 milhões registados no ano passado.

Em média, o valor negociado por intermediário financeiro decresceu 12,9% numa base trimestral, para 7,7 milhões. Mas caiu 45,2% quando comparado com o trimestre homólogo do ano anterior.

As transações em day-trading continuaram a ser efetuadas quase na totalidade para a carteira dos clientes dos intermediários financeiros, representando 99,9% do valor total negociado.

Os três intermediários financeiros com maior quota de mercado foram responsáveis por 62,3% do valor de day-trading entre janeiro e março, percentagem superior à registada no trimestre anterior.

No segmento acionista, estas transações registaram uma descida de 0,8 pontos percentuais (p.p.), representando 2,9% do valor negociado.

No mesmo período, 97,7% do valor da negociação em day-trading foi efetuado por investidores não institucionais e 2,3% por institucionais (excluindo carteira própria dos intermediários financeiros).

Os investidores residentes efetuaram no trimestre 95,6% do valor de day-trading e os não residentes 4,4% (excluindo carteira própria dos intermediários financeiros). Entre os investidores residentes, os principais ordenantes foram os investidores não institucionais (94,4%).

As ordens transmitidas pela internet corresponderam a 88,4% do total, por outros meios eletrónicos a 6,7% e por outros canais a 4,9%.