“Vamos criar um fundo de capital de risco para a inovação”

A Madeira vai estar na Web Summit pela primeira vez. O que motivou esta participação?

O que nos tem motivado é que a Região tem feito uma forte aposta nesta área da informatização, da robotização, da modernização dos sistemas, o aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos. Temos apoiado empresas regionais a lançarem-se através das nossas startups, através da parceria que temos com a Startup Madeira e com a Invest Madeira.

Temos vindo a assistir ao crescimento da economia e dos mercados. As áreas tradicionais vão ter alguma tendência a ter outro envolvimento no desenvolvimento económico. As empresas que vão estar presentes estão ligadas ao turismo, à saúde, ao desenvolvimento de sistemas informáticos de partilha de bases de dados.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.