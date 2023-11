Dados adquiridos e calculados pela Finbold indicam que as 12 principais empresas de IA experimentaram coletivamente uma entrada de 2,86 biliões de dólares em capitalização de mercado entre janeiro e novembro de 2023.

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais no epicentro do panoroma global da tecnologia, tendo já inúmeras empresas dado o salto para o uso desta tecnologia, impulsionadas, principalmente, pela confiança dos investidores na IA. De acordo com dados adquiridos e calculados pela Finbold, uma plataforma que providencia as últimas notícias sobre o mercado de ações, banca e criptomoedas, indicam que as 12 principais empresas de IA experimentaram coletivamente uma entrada de 2,86 biliões de dólares em capitalização de mercado entre janeiro e novembro de 2023.

A 9 de novembro a capitalização de mercado total para estas empresas era de 7,28 biliões de dólares, em comparação com os 4,41 biliões de dólares em janeiro, o que representa um crescimento de 65%.

As informações das empresas mostram que a fabricante de chips Nvidia registou a maior taxa de crescimento, com um aumento de 215,77%, ou seja, passou de 365,18 mil milhões de dólares para 1,15 bilião de dólares. A empresa C3.ai apresentou o segundo maior crescimento, de 152,82%, passando de 1,23 mil milhões de dólares para 3,11 mil milhões de dólares.

A Splunk ocupa o terceiro lugar com um valor de mercado de 24,72 mil milhões de dólares, representando um crescimento de 75,44%, seguida da Amazon, que apresentou um crescimento de 71,31%, atingindo os 1,46 biliões de dólares.

A Microsoft conseguiu atingir os 2,69 biliões de dólares no valor de mercado e a Alphabet tem uma capitalização de mercado de 1,64 biliões de dólares.

De acordo com a pesquisa “estas empresas registaram um crescimento significativo na capitalização, num ano que foi considerado desafiante para a indústria tecnológica. Tiveram de superar vários obstáculos, que incluíram a recuperação da pandemia, os desafios das cadeias de abastecimento, o aumento das taxas de juro e as dificuldades económicas ligadas às complicações geopolíticas”.