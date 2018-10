Veja aqui o Decisores desta semana, com Ricardo Mourinho Félix

Ricardo Mourinho Félix,mourinho, foi o convidado desta semana do programa “Decisores”, transmitido esta sexta-feira no Jornal Económico. Em semana de apresentação do Orçamento do Estado 2019, o governante vem falar dos objetivos do Executivo com a próxima execução orçamental assim como o financiamento do Estado. A transmissão conta com Shrikesh Laxmidas e Ricardo Santos Ferreira enquanto apresentadores.