Veja aqui o programa “Decisores” desta semana, com Pedro Santa Clara, responsável pelo novo campus da Nova SBE

O professor da Nova School of Business and Economics Pedro Santa Clara é o convidado desta semana do programa Decisores, nesta edição apresentado por Ricardo Santos Ferreira, transmitido nas redes sociais do Jornal Económico, excecionalmente esta segunda-feira.

Na entrevista, o responsável pelo novo campus da Nova SBE explica como foi concretizado todo o projeto, avaliado em 50 milhões de euros. “Hoje em dia, temos mais de 40 empresas parceiras, cerca de 1.470 doadores individuais”, aponta.

Com o processo de concretização do novo campus, a Nova SBE transformou-se e é, hoje, diferente. “Quando uma escola se coloca na disposição de pedir ajuda, muda de personalidade”, diz Pedro Santa Clara. “Quando lançamos uma campanha desta natureza tornamo-nos vulneráveis e abrimo-nos ao exterior. E isso aconteceu, está a acontecer e vai acontecer muito mais, porque estamos a desenvolver projectos” com cada uma das empresas que apoiam o projeto. Assim, a nova Nova SBE torna-se um laboratório, em interação constante com empresas implantadas no mercado. “Por exemplo, no meio da escola temos um balcão do Santander, para pensar no que deve ser o balcão do Santander no futuro; também com a CUF Saúde, vamos ter um posto médico, um espaço que vai tentar promover um estilo de vida saudável dentro da comunidade; com a Jerónimo Martins, vamos ter uma loja de conveniência que vai ensaiar novos modos de pagamento”, aponta.

E é assim que a escola pretende diferenciar-se para concorrer num mercado globalizado. Onde vê a Nova daqui a 10 anos? “Vejo uma escola a bater-se com as melhores do mundo, mas que o faz de forma diferente, até porque estamos a fazer apostas grandes. Desde já, queremos ser uma escola que está na fronteira entre a economia, a gestão e a tecnologia”, afirma.

