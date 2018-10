Vendas de crédito malparado podem chegar aos 7 mil milhões de euros este ano

A banca portuguesa estão a aproveitar o momento positivo da economia e do mercado imobiliário para intensificar as vendas de empréstimos problemáticos. Uma estimativa da consultora Deloitte indica que, no ano passado, foram sinalizadas 3,6 mil milhões de euros em operações em todo o país, prevendo-se que até ao final do ano o número possa duplicar, avança o jornal “Diário de Notícias”.

“A estimativa aponta para que em Portugal no ano de 2018 tenham sido transacionados ou colocados em mercado carteiras de ativos de cerca de sete mil milhões de euros de ativos, o que representa um crescimento muito significativo face aos anos anteriores”, indica Joaquim Paulo, partner da Deloitte.

Num relatório sobre as vendas de crédito não produtivo (NPL), a Deloitte nota que a atividade em Portugal começou a acelerar no segundo semestre do ano e que se tem assistido “a uma evolução no mercado para a venda de portfólios de maior dimensão e envolvendo ativos mais complexos”. Este tipo de operações são uma das principais estratégias dos bancos para reduzir o malparado.