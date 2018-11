Vendas de motociclos ‘aceleram’ em outubro 5,4%

As matrículas de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos cresceram 5,4% em outubro, em termos homólogos, para 2.578 no total. No acumulado do ano, este mercado também registou uma variação positiva de 10,4%, face a igual período do ano anterior, totalizando 28.618. Ainda assim, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal, o mercado “cresceu abaixo da média registada nos últimos dez meses do ano”.

No décimo mês do ano, entre os quatro segmentos que compõem este mercado, destaque para os motociclos com mais de 125 cm3 que cresceram, em termos homólogos, 19,1%, para 1.073 matrículas novas. No acumulado do ano, face aos dez primeiros meses de 2017, as vendas destes motociclos subiram 21%, para 11.212 unidades vendidas.

Também os motociclos até 125 cm3 acompanharam esta tendência positiva, com 1.238 unidades vendidas em outubro de 2018, o que representa uma variação positiva de 2,5%, em termos homólogos. No acumulado do ano, por comparação a igual período em 2017, foram vendidos mais 9,2% de motociclos até 125 cm3, isto é, 14.232 unidades.

No total, as vendas de motociclos ascenderam a 2.311 unidades em outubro, constituindo 89% das vendas.

Em sentido inverso, as vendas dos ciclomotores caíram 12,3%, em outubro deste ano, em termos homólogos, para 192. No acumulado do ano, em relação aos dez primeiros meses de 2017, as vendas dos ciclomotores registaram uma variação negativa de 10,4%.