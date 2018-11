Vendas no Comércio a Retalho aceleraram para 5,2% em outubro

As vendas no comércio a retalho voltaram a subir no mês de outubro, tendo-se registado um crescimento de 5,2% face a igual período do ano passado. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelado esta quinta-feira, mostram que a contribuir para esta aceleração esteve a recuperação das vendas de bens alimentares e de produtos não-alimentares.

Segundo o INE, os produtos alimentares registaram uma subida de 2,1%, em termos homólogos. Já nos produtos não alimentares, verificou-se um aumento de 5,7%. Em termos nominais, o índice agregado aumentou 6,8% em outubro, o que corresponde a um aumento de 2,7% no mês precedente.

Já o índice de emprego apresentou uma variação homologa positiva de 3,7%, tendo registado um aumento de 2,3% face a setembro. As remunerações no setor do retalho subiram 3,4%, o que se traduz uma subida de 4,5 pontos percentuais em comparação com o mês anterior. Já o número de horas trabalhadas ajustadas de efeitos de calendário cresceu 2,0% em termos homólogos.